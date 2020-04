Færre enn normalt vil bruke naturen i påska

Den årlige påske-undersøkelsen til Norsk friluftsliv, en fellesorganisasjon for 17 friluftslivsorganisasjoner, viser at kun seks av ti sier de har tenkt å gjøre friluftslivsaktiviteter i løpet av årets påske. Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos, og til sammenligning svarte 77 prosent at de ville gjøre friluftsaktiviteter i 2018 og 75 prosent i fjor.

– Det synes vi er fryktelig leit, og håper det er på grunn av den spesielle tiden vi er i, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk friluftsliv i en pressemelding.

Skaper klasseskille

Han tror folks planer er preget av koronakrisen.

– Mange pleier å være på hytta og bedrive friluftsliv der, og ser kanskje ikke at de har de samme mulighetene i sitt nærområde. Mens andre sitter i isolasjon og har fått påvist Covid-19, eller selv-isolerer seg i frykt for å få viruset, og ikke tør å gå ut. Men så har man også de som vanligvis kommer seg ut fordi de er med på organiserte friluftslivsaktiviteter, som nå står uten tilbud.

Annonse

Heimdal gleder seg til de organiserte friluftsaktivitetene starter opp igjen, og bekymrer seg for klasseskillet pandemien skaper.

– Vi er sterkt bekymret for at korona-pandemien vil skape et enda større klasseskille i befolkningen når det gjelder fysisk aktivitet, og dermed enda større forskjeller i befolkningens helse. Vi vil trenge minst en ekstra folkehelsemilliard til å reaktivere befolkningen når denne pandemien er over, sier Heimdal

Godtar uvanlig påskeferie

En ny undersøkelse fra Opinion viser på den annen side at nesten ni av ti nordmenn mener at en skadelidende påskeferie, er en akseptabel pris for å begrense koronasmitte.

– Selv om årets påske ikke blir stående igjen som et høydepunkt, fotoalbum fylles med bleke og desillusjonerte ansikter i sofaen og påskepynten langt ifra er som den skal, så har nordmenn falt til ro med at en skadelidende påske, tross alt, er en akseptabel pris å betale i dugnadens ånd, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion i en pressemelding.

Les også: Er forberedt på at korona kan påvirke hva folk spiser i påsken

85 av respondentene i undersøkelsen sier de tror at begrensningene i påskeferien har effekt for å begrense smitte.

– En forutsetning for at nasjonale tiltak skal ha effekt, er at folk flest etterlever tiltakene, og en forutsetning for at nordmenn gjør nettopp det, forutsetter at folk flest tror tiltakene har effekt, sier Askheim.