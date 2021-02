Færre dyrekrimsaker henlegges

– Jeg er svært glad for at det gode samarbeidet mellom politiet og Mattilsynet for å bekjempe dyrekriminalitet har styrket rettssikkerheten til dyr, sier landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) i en pressemelding.

Seks av de tolv politiregionene har et etablert dyrepoliti i samarbeid med Mattilsynet. I løpet av året skal resten følge etter.

Trøndelag var først ut med ordningen, og regionen startet med prøveprosjektet alt i 2015. Her har antall saker som er henlagt på grunn av bevisets stilling, halvert i perioden 2018 til 2020.

(©NTB)