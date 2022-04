Barn og voksne tenker ikke på samme måte om dyrene som blir til mat. Det viser en studie gjort av engelske forskere, skriver ung.forskning.no.

Forskerne spurte folk om hvordan de tror ulike dyr blir behandlet og om hvordan dyr bør ha det.

479 personer deltok i studien. Det var barn mellom 9 og 11 år, unge voksne mellom 18 og 21 år og voksne mellom 29 og 59 år.

Tenker ikke på dyr som mat

I studien mente barn sjeldnere enn de voksne at dyrene som blir spist, er mer verdt enn mennesker.

Det var heller ikke like ofte at barna tenkte på griser og andre husdyr som mat. De var mer bekymret for hvordan dyrene har det, skriver nettavisen for forskning.

Sidestiller gris og hund

Barna var også mer opptatt enn de voksne av at griser og andre husdyr bør bli behandlet godt.

Mange av dem mente at griser bør få samme behandling som hunder, katter og andre kjæledyr, opplyser forskningsnettstedet.

Ifølge forskerne skjer det noe i årene mellom 11 og 18 år. Flere endrer syn og begynner å se på griser som mat.