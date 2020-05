Få turister gir nye muligheter for forskning på resistente bakterier

Sammen med vann- og avløpsetaten i Bergen kommune tar forskere fra Havforskningsinstituttet prøver av kloakken i byen, melder NRK. De første prøvene ble tatt før påske, mens de neste prøvene skal tas neste uke.

Biolog Cecilie Smith Svanevik ved instituttet sier til kanalen at sammensetningen i kloakken vanligvis er nokså komplisert fordi det tilføres bakterier fra mange ulike kilder, men at forskerne nå kan få et bilde av hva som finnes av bakterier i et Bergen uten besøk.

Annonse

Undersøkelsene blir blant annet brukt til å finne ut hvordan bakterier utvikler resistens mot antibiotika. Når denne typen bakterier oppdages i Norge, stammer de ofte fra turister eller fra nordmenn som har vært i utlandet.

(©NTB)