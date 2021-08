Så langt i sommer er kun to sauer registrert drept av rovdyr i Agder. Det er unormalt få, ifølge Statens naturoppsyn (SNO). Det er NRK som skriver dette.

Eksperter spekulerer i om ulven har latt være å dra til Sørlandet i sommer, men det er også mulig at den er i området uten å ta sau.

– Jeg har holdt på med dette i 20 år, og det har bare vært én sesong så stille som dette tidligere, så dette er litt unormalt, sier fagansvarlig for rovvilt i SNO, Jon Erling Skåtan, til NRK Nyhetsmorgen.

Norsk Sau og Geit: Kan være tilfeldig

Annonse

Beite- og utmarksrådgiver i Norsk Sau og Geit, Per Fossheim, forteller at sauebønder over hele landet har litt mindre tap av dyr til for eksempel ulv.

– Statistikken vil forklare det som tilfeldigheter eller noe annet en gang i fremtiden, sier Fossheim til statskanalen og fortsetter:

– Svenske forskere mener det har gått noe ned med antallet ulv i Sverige. Det kan føre til at færre utvandrer og lavere tetthet i ulvesonen på svensk side. Dette kan ha en påvirkning, men det er ren spekulasjon fra min side.

Videre opplyser Fossheim til NRK at ulven ikke først og fremst er en sauespiser.

– Den prøver å velge naturlige byttedyr som blant annet rådyr, elgkalver og så videre. Dette er det rikelig av på Sørlandet. Sånn sett kan ulven være på innsiden av i linjen langs kysten, uten at vi faktisk merker det, mener beite- og utmarksrådgiveren.