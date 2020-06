Få ferieplaner uroer reiselivsnæringen

Undersøkelsen Ipsos har utført blant 900 tilfeldig utvalgte personer for Børsen og Dagbladet viser at kun et fåtall nordmenn planlegger noen hotellovernattinger denne sommeren. Tre av ti planlegger å bli hjemme.

– Disse tallene er enda mer dramatiske enn det vi har sett tidligere i vår. Det viser bare igjen hvor ekstrem situasjonen fortsetter å være for reiselivet, sier administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv til Børsen.

En tidligere undersøkelse fra NHO Reiseliv viser at 11 prosent av nordmenn planla en sommerferie i Norge med hotell- eller pensjonatovernatting.

Annonse

– Når konferansemarkedet er borte, utlendingene er borte, og nordmenn heller ikke kommer, da er det ekstremt dramatisk, sier Devold.

En av seks svarte at de drar på hytta i sommer. Like mange vil på tur med telt eller gå fra hytte til hytte i fjellet. En av ti planlegger å besøke familie eller venner i Norge, mens 12 prosent vil tilbringe ferien i båt, bobil eller campingvogn.

(©NTB)