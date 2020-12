Evakuert melkebonde måtte forlate 300 storfe etter nye sprekkdannelser i Gjerdrum

Melkebonden, som også er fylkesleder i Akershus Bondelag, er blant de 46 personene som nyttårsaften ble evakuert etter at det kom meldinger om nye sprekkdannelser i terrenget i Gjerdrum – denne gang noen få kilometer nord for Ask der det store skredet gikk natt til onsdag.

– Vi er evakuert nå, ja, sier Kogstad på telefon til NTB fra et hotell på Gardermoen.

– Jeg fikk stelt dyra før jeg reiste. Det er 300 storfe på gården, så de er det ikke bare å ta med seg, legger han til og håper han får lov til å returnere fredag for nytt stell.

Han sier gården er et moderne melkebruk som er sårbart dersom strøm og vann skulle bli borte, og håper uansett at gården ikke blir rammet dersom det skulle gå et skred. Kogstad sier de påviste sprekkdannelsene i terrenget ligger et stykke unna gårdsbygningene.

Kogstad trekker fram at situasjonen er langt mer alvorlig for de evakuerte gårdene som er direkte rammet av skredet lenger sør i Ask. Der er 1.500 griser og 200 storfe nesten innestengt og med betydelige utfordringer knyttet til vann, strøm og stell. Natt til torsdag ble bøndene kjørt inn av nødetatene slik at dyra kunne få stell, men Kogstad beskriver situasjonen som dramatisk.

– Vi har i dag jobbet med muligheten for å evakuere dyra, men det er ikke så veldig enkelt å få til, sier han.