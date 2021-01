– Det stemmer at vi er i gang med å evakuere storfe. Vi har fått utført noen transporter, som har gått smertefritt, sier leder i Akershus Bondelag, Jens Thori Kogstad, til Nationen tirsdag.

1400 griser og storfe ble igjen på to gårder etter at bøndene måtte evakueres etter kvikkleireraset på Ask i Gjerdrum natt til onsdag.

Planene for å evakuere dyrene på Fjeldstad-gårdene ble lagt i løpet av helgen.

– Umulig å detaljplanlegge

– Evakueringen av storfe som nå er i gang, gjøres i samarbeid med kommunen og Mattilsynet som er med oss. Det er kommunen som er ansvarlig for operasjonen, sier Kogstad.

– Vi er bare så vidt i gang. Det jeg kan si er at dette har gått pent og pyntelig for seg. Gangen videre er ikke helt satt. Det er umulig å detaljplanlegge hvor fort dette skal gå – det er tross alt dyr vi snakker om. Vi har tilgang til en vei som går over et jorde. Vi jobber med den planen vi har og den tilgangen vi får til gården, sier Kogstad.

– Er det aktuelt å evakuere grisene nå?

– Det er ikke snakk om det foreløpig, sier Kogstad.

Bondelagslederen, som også er melkebonde, er blant de 46 personene som nyttårsaften ble evakuert etter at det kom meldinger om nye sprekkdannelser i terrenget i Gjerdrum – denne gang noen få kilometer nord for Ask der det store skredet gikk natt til onsdag.

Kogstad har 300 storfe på gården og fikk stelt dem før avreise.

Søndag kveld besluttet Redningsledelsen å oppheve evakueringen ved Kogstad i Gjerdrum. Det skjedde etter anbefaling fra NVE.

Bondelaget: – Stiller opp for hverandre

Ifølge kommunikasjonssjef i Norges Bondelag, Lise Boeck Jakobsen, har Bondelaget bistått de frivillige bøndene som er med på aksjonen når det gjelder spørsmål om forsikringer og erstatning.

Organisasjonssjef i Norges Bondelag, Astrid Solberg, er takknemlig for at bøndene stiller opp for hverandre i krisesituasjoner.

– Her er det bønder som stiller opp for hverandre. Det er vi i Bondelaget selvsagt takknemlig for. Bønder hjelper hverandre i krisesituasjoner, sier Solberg.

– Utfordringen i dette området er at veien inn til eiendommen ikke kan brukes. Det er en bratt bakke over jordet som må brukes som transportvei ned til gårdene. Transporten av dyr må foregå med traktor slik det ser ut nå, sier Solberg.

Ordfører: – Store verdier

Ordfører i Gjerdrum Anders Østensen (Ap) bekreftet under en pressekonferanse litt etter klokken 13.00 tirsdag at en storfebesetning er blitt evakuert.

– Det har blitt foretatt evakuering av en storfebesetning med melkekyr, ungdyr og kalver. Det er cirka 20 melkekyr og dobbelt så mange ungdyr og kalver. Det har vært en vellykket evakuering, sier Østensen.

– Når det gjelder grisebesetningen er de mer kompliserte dyr å frakte. Det er noe man ser for seg å kunne frakte i morgen eller en av de kommende dagene. Slaktegrisene skal til slakt, men det er store verdier. Storfebesetningen er fraktet til to andre gårder, sier Østensen.

Nationens reporter på rasstedet forteller i 15-tiden at dyrene er kommet trygt fram til Årnes i Nes kommune hos bonde Frode André Fallet, og de er på ettermiddagen på vei inn i fjøset.