Denne artikkelen er skrevet av Alf Ole Ask i Energi og Klima som er nettavisen til Norsk klimastiftelse.

EØS-avtalen ligger an til å bli en øm tå for den nye rød-grønne regjeringen. Når den flytter inn i regjeringskontorene, ligger den mest omfattende klimalovpakken som noen gang er laget og venter.

På EU-språket kalles den for «Fit for 55.» Den skal kutte utslipp med 55 prosent frem til 2030. Nå er flere departementer inne i sluttspurten av høring om kommisjonens forslag. Hvordan pakken endelig blir seende ut, avgjøres i en innfløkt prosess mellom ministerrådet (EU-landene) og Europaparlamentet.

Sp og SV er imot EØS-avtalen. Rødt har i den siste stortingsperioden vært avtalens trofaste kritiker og spilt en viktig rolle for å mobilisere EØS-motstand i fagbevegelsen.

Her er hovedpunktene i EUs klimapakke.

Nok en stor pakke

Det er et viktig spørsmål hvordan pakken skal behandles i Storinget. Dersom det er snakk om store suverenitetsavståelser, skal grunnlovens paragraf 115 brukes. Den krever tre-fjerdedels flertall.

På et NUPI-seminar om Norge og EUs grønne giv spurte Energi og Klima panelet direkte om de så for seg at det var noe i denne pakken som krevde bruk av grunnlovens § 115.

– Umiddelbart, så er svaret på det nei, fordi dette er utgangspunkt i eksisterende rettsakter, sa førsteamanuensis juss, Catherine Banet, fra Universitetet i Oslo.

Hun viste til at det ikke blir skapt noen nye organer slik en så med spørsmålet om å innlemme Norge i EUs energibyrå Acer.

Hun fikk følge av forskningssjef Ola Jakob Sending ved NUPI som sa at heller ikke de i arbeidet med rapporten om EUs grønne givs virkninger for Norge hadde funnet noe som skulle tilsi at det krevde tre-fjerdedels flertall.

Men begge tok det lille forbehold at «fit for 55» forslagene nå er ute på høring og at det kan dukke opp noe en så langt ikke er klar over.

Grunnloven verner

For å vedta suverenitetsavståelse etter grunnloven kreves det tre-fjerdedels flertall. Det betyr at man må mobilisere minst 127 av de 169 representantene. Partiene som er imot EØS utgjør i det nye Stortinget 49 representanter (SV, Rødt og Sp.) Det betyr at i den kommende stortingsperioden, vil det ikke være et grunnlovsmessig flertall for å avstå suverenitet etter grunnlovens paragraf 115 som lyder: «kan Stortinget med tre fjerdedels flertall samtykke i at en internasjonal sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slutter seg til, på et saklig begrenset område skal ha rett til å utøve beføyelser som etter denne Grunnlov ellers tilligger statens myndigheter.»

Stortinget har hele 19 ganger siden EØS-avtalen ble vedtatt for snart 30 år siden brukt grunnlovens § 26 som åpner for begrenset suverenitetsavståelse med alminnelig flertall. Bare en gang etter at avtalen ble vedtatt har Stortinget behandlet suverenitetsavståelse med tre-fjerdedels flertall. Det var i spørsmål om Norges deltagelse i EUs finanstilsyn.

Norge «på glid» inn i EU

Kritikken mot EØS-avtalen er at den sakte, men sikkert gjør Norge til et «EU-medlem light.» De som har vært imot direktiver Norge har sluttet seg til, har flere ganger kritisert at stortingsflertallet har vedtatt saker med bruk av § 26, der de mener at en burde ha vurdert å bruke § 115. Derfor stilte Stortinget i fjor følgende spørsmål til Høyesterett: «Kan Stortinget med hjemmel i Grunnloven § 26 annet ledd samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke?»

Konklusjonen fra vår høyeste domstol var klar: «Høyesterett er enstemmig kommet til at Stortinget kan gi sitt samtykke til innlemmelse av fjerde jernbanepakke i EØS-avtalen med hjemmel i Grunnloven § 26 annet ledd.»

Men Høyesterett viser til at bruken av § 26 har vært omdiskutert og et spørsmål, som domstolen ikke gir noe svar på, er om man nå nærmer seg en grense der summen av vedtak etter § 26 innebærer en for stor suverenitetsavståelse. Det kan uten tvil komme til å bli et hett spørsmål med en betydelig sterkere EØS-opposisjon i Stortinget og i en eventuell rød-grønn treparti-regjering.