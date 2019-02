EUs president sjokkerer – mener det fins en egen plass i helvete for brexitforkjempere

Tusks friske uttalelse kom på en pressekonferanse i Brussel etter et møte med Irlands statsminister Leo Varadkar onsdag.

– Jeg har lurt på hvordan det spesielle stedet i helvete ser ut, for dem som anbefalte brexit uten en gang en skisse til en plan for hvordan det kunne gjennomføres på en forsvarlig måte, sa Tusk.

Ifølge ham er EU nå nødt til å forberede seg på forhandlingene ender i «fiasko».

«Djevelsk»

Britiske politikere reagerer kraftig på utspillet.

– Donald Tusk viser nok en gang sin forakt for de 17,4 millioner menneskene som stemte for å unnslippe EUs korrupsjon, sier Sammy Wilson i det nordirske unionistpartiet DUP.

Han kaller Tusk en «djevelsk eurogalning» som bare vil lenke britene fast.

Andrea Leadsom fra De konservative kaller uttalelsen ondskapsfull og skammelig. Hun krever at Tusk må be om unnskyldning.

– Jeg er sikker på at han vil angre når han får tenkt seg om, sier hun til BBC.

En fornærmelse uten sidestykke, mener Peter Bone, en annen torypolitiker.

«Jeg tror på himmelen»

Enkelte britiske EU-tilhengere gir derimot sin støtte til Tusk.

– Noen ganger er det vondt å høre sannheten, sier Joanna Cherry fra det skotske nasjonalistpartiet SNP.

EU-kommisjonens sjef Jean-Claude Juncker ble senere onsdag avkrevd svar på om han var enig med presidenten.

Juncker svarte slik:

– Jeg er mindre katolsk enn min gode venn Donald. Han tror på himmelen, og han tror på helvete. Jeg tror på himmelen, men jeg har aldri sett helvete. Unntatt mens jeg har jobbet her. Det er et helvete.

Diskuterte brexit

Tusk og Juncker var begge i møte med Varadkar onsdag for å diskutere de fastlåste forhandlingene med Storbritannia.

EU og Storbritannia ble i høst enige om en skilsmisseavtale, men denne avtalen ble i forrige måned forkastet av et knusende flertall i Underhuset.

Storbritannias statsminister Theresa May håper nå på å få gjennomslag for endringer i avtalens kontroversielle løsninger for irskegrensa, som hun regner som hovedgrunnen til at flertallet stemte mot avtalen.

EU, derimot, har kategorisk utelukket nye forhandlinger om selve teksten i avtalen.

Nytt besøk

Samtalene fortsetter torsdag. Da skal May besøke Tusk og Juncker i Brussel.

Så reiser hun til Dublin fredag for å spise middag med Varadkar og diskutere situasjonen videre med ham.

Storbritannia skal i utgangspunktet forlate EU den 29. mars, enten en avtale er på plass eller ikke.