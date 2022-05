Jegernes europeiske samarbeidsorganisasjon (FACE) har lansert en underskriftskampanje for å protestere mot hvordan EU-kommisjonen behandler jakt- og viltforvaltningen i mange EU-land.

– Vi støtter dette helhjertet. EU-kommisjonen skal ikke legge borti nasjonale spørsmål rundt jakten på denne måten, sier forbundspresident i Svenska Jägareförbundet, Peter Eriksson, i en pressemelding.

Ifølge det svenske jegerforbundet er det EU-kommisjonen som skaper størst problem for medlemslandene i EU.

Europaparlamentet og ministerrådet er mildere, men oppfordres til å gjøre mer på politisk nivå for å håndtere hvitsnippeaktivismen som foregår i kommisjonen, skriver de.

– I Sverige er det nok hovedsakelig rovdyrspørsmålene jegerne merker at EU-kommisjonens tjenestemenn engasjerer seg i. Men kommisjonen påvirker jakta på mange måter. Bly i ammunisjon, forslag til jaktforbud i verneområder, forvaltning av fugler og våpen for å nevne noe, sier Eriksson i pressemeldingen.

– Trenden de siste årene viser tydelig at kommisjonen ønsker å utvide EUs fullmakter på bekostning av nasjonal selvbestemmelse for å bestemme enda mer over jakta. Vi er mange europeiske jegerforeninger som er skikkelig opprørt over at kommisjonen ser på jegere som et problem og ikke en del av løsningen, fortsetter forbundspresidenten.