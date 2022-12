Europa rammet av det verste fugleinfluensa-utbruddet noensinne

Om lag 2.500 enkeltutbrudd ble registrert på gårder i 37 europeiske land mellom oktober i fjor og september i år.

For første gang ble det registrert to smittebølger som gled over i hverandre, ifølge Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA). Det var ikke mulig å få smitten under kontroll i sommer.

Rundt 50 millioner fugl måtte avlives på de berørte gårdene. I tillegg kommer alle kyllingene, endene og kalkunene som ble avlivet som preventive tiltak.

I Norge er fugleinfluensa påvist blant annet i Rogaland i 2022. Sykdommen rammer også ville fugler, og i en rekke europeiske land har utbruddene i landbruket fortsatt utover høsten og i desember.