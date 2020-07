Europa forbyr helseskadelig fluor – brukt i stekepanner, emballasje og skismøring

PFOA har fram til i dag blitt brukt i alt fra tekstiler og matemballasje til slipp-belegg i stekepanner og kokekar og i skismøring. Men fra 4. juli er det slutt. Stoffet har vært mye brukt fordi det er vann- og smussavstøtende, men samtidig er man klar over at fluorstoffet har vært skadelig både for miljøet og helsen.

Derfor har blant andre Norge presset på for å få på plass et internasjonalt forbud.

– Resultatet har blitt det strengeste og mest omfattende forbudet vi har sett så langt under EUs kjemikalieregelverk, Reach. Forbudet mot PFOA vil bety mye for mennesker og miljø over hele verden. Vi er svært fornøyd med at vi får gjennomslag for disse viktige reguleringene, sier miljødirektør Ellen Hambro i en pressemelding.

Importert til Norge

Fra 4. juli er det ikke lenger lov å produsere, importere eller omsette kjemikalier eller produkter som inneholder mer enn 0,025 milligram PFOA per kilo.

Forbudet gjelder i alle EU/EØS land og omfatter PFOA og cirka hundre andre stoffer som kan brytes ned til PFOA.

Stoffet har ikke vært brukt i produksjon i Norge, men det har vært importert via produkter og har kommet til Norge via hav- og luftstrømmer.

Kreft, økt kolesterol og leverendringer

Ifølge Folkehelseinstituttet kan stoffet gi sykdommer. Det kan blant annet føre til økt kolesterolnivå, påvirkning av leverfunksjonene og lavere vekt hos nyfødte barn.

I tillegg kan stoffet påvirke hvor godt vaksiner hos barn fungerer. Studier viser også at produktet øker risikoen for infeksjoner og at det er kreftfremkallende.

Generelt får vi i oss stoffet mest fra fisk og annen sjømat, etterfulgt av kjøtt og kjøttprodukter, og egg og eggprodukter.

Tysk-norsk samarbeid

I bresjen for forbudet har Norge og Tyskland stått, og sammen har myndighetene jobbet fram et faglig grunnlag for å forby stoffet.

Innen utgangen av 2020 må de enkelte landene i EU og EØS ha en plan for når og hvordan forbudet blir implementert.

– Miljødirektoratet legger ned mye arbeid i å styrke det felles europeiske kjemikalieregelverket og i det globale arbeidet med å forby miljøgifter. Internasjonale reguleringer er viktige for å stanse bruk og utslipp av de farligste stoffene, sier miljødirektør Ellen Hambro.