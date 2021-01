Kommisjonen planlegger å legge fram planen tirsdag, ifølge DPAs kilder.

Et delmål er å ha vaksinert 80 prosent av helsearbeidere og dem over 80 år innen mars. Målene er del av et diskusjonsnotat som skal tas opp i et videomøte i unionen tirsdag, der delstatene skal jobbe for å koordinere innsatsen mot pandemien.

Muligheten for å utstede et såkalt vaksinepass og andre goder for folk som har blitt vaksinert, skal også diskuteres.

(©NTB)