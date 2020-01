EU vil starte på nytt i handelssamtaler med USA

Irske Hogan er riktignok ingen politisk grønnskolling, men han har bare hatt ansvar for EUs utenrikshandel siden 1. desember. Tirsdag møter han USAs handelsutsending Robert Lighthizer i Washington for tre dager med samtaler.

Like før jul ble de to enige om å møtes for å ta opp igjen diskusjonene om frihandel. Målet er en generell fjerning av tollavgifter, men det er gnisninger på flere områder.

– Jeg vil forsøke å nullstille forholdet vårt på områder som toll på stål og aluminium og trusselen om amerikanske tollavgifter som svar på digitalskatt i Europa, sa Hogan ifølge Reuters rett før nyttår.

Annonse

USA liker dårlig at EU vil skattlegge multinasjonale IT-giganter, selskaper som i all hovedsaker basert i USA. Frankrike var første ute, men EU har sagt at de vil svare med én stemme dersom USA svarer med å innføre toll på franske varer.

Landbruksprodukter er et annet vanskelig emne i handelssamtalene. Mens EU vil holde sektoren utenom, sier USA at de må være med i en generell handelsavtale som favner vidt.

EU og USA er også uenige om hvordan konflikter i Verdens handelsorganisasjon (WTO) skal løses. USA har nektet å utnevne dommere til WTOs organ for konfliktløsning, som dermed ble satt ut av spill i desember.

(©NTB)