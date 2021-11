EU vil stanse kull- og oljeprosjekter

Det går fram av en uttalelse fra EU-kommisjonen. Den handler om hvordan EUs konkurransepolitikk skal se ut framover.

Annonse

EU-kommisjonen vil forsøke å sikre at reglene for statsstøtte er tråd med EUs klimapolitikk, og det jobbes med et utkast til nye regler.

– Utkastet vil støtte utfasingen av fossilt drivstoff ved å klargjøre at statsstøtte til prosjekter som omfatter slikt drivstoff, i særlig grad de mest forurensende som olje, kull og brunkull, sannsynligvis ikke vil bli funnet å være forenlige med statsstøttereglene, heter det i uttalelsen.