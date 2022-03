EU vil kutte behovet for russisk gass med to tredeler innen året er omme

Det er målet i en ny energiplan som ble lagt fram tirsdag.

Planen lanseres for å sikre billigere, sikrere og mer bærekraftig energi til Europa i den usikre sikkerhetssituasjonen etter Russlands invasjon av Ukraina – og i møte med klimaendringene.

Energiprisene var høye allerede før krigen i Ukraina startet 24. februar. Etter invasjonen har prisene på både olje og gass steget videre til himmels.

EU-kommisjonens plan, døpt «REPowerEU», går i hovedsak ut på å diversifisere EUs gassinnkjøp, få fortgang i planene om å rulle ut fornybar energi og erstatte gass som brennstoff for oppvarming og kraftverk.

– Truer oss eksplisitt

EU-kommisjonen mener planen kan kutte EUs behov for russisk gass med to tredeler innen 2022 er omme, dersom man ser den i sammenheng med EUs klimaplan «Fit for 55».

– Vi må bli uavhengig av russisk olje, kull og gass. Vi kan simpelthen ikke lene oss på en tilbyder som eksplisitt truer oss. Vi må handle nå for å redusere konsekvensene av økende energipriser, diversifisere vårt gasstilfang for neste vinter og akselerere overgangen til ren energi, sier EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i en pressemelding.

Hun sier planen skal diskuteres med europeiske ledere i Versailles senere denne uka og deretter implementeres raskt.

Uklart hvem som erstatter

Mer konkret lener planen seg på to grunnpilarer. Den ene er å diversifisere gasstilfanget gjennom høyere LNG- og rørimport fra ikke-russiske tilbydere. I tillegg går EU-kommisjonen inn for høyere produksjon og import av biometan og fornybart hydrogen.

Norge nevnes eksplisitt som et land EU-kommisjonen samarbeider med for å oppnå målene. Andre samarbeidspartnere er Qatar, Japan, Sør-Korea og USA.

Den andre pilaren består i å raskere redusere bruken av fossilt brennstoff i europeiske hjem, bygninger, industri og kraftverk gjennom å gjøre dem mer energieffektive, øke bruken av fornybar energi og elektrifisering og å se nærmere på flaskehalser i infrastrukturen.

EU-kommisjonen vil også innen april legge fram forslag til lovverk som påkrever at de underjordiske gasslagrene i EU fylles opp til minst 90 prosent av sin kapasitet innen 1. oktober hvert år.

Blinken-bønn

EU-planen er i tråd med USAs ønsker om at Europa gjør seg mindre avhengig av Russland. Utenriksminister Antony Blinken kalte det tirsdag «avgjørende» at EU slutter å være avhengig av russisk energi.

Særlig i lys av krigen i Ukraina.

– Dette er for mange land en stor mulighet til å endelig bli kvitt avhengigheten av russisk energi. For Russland bruker dette som et våpen, sa Blinken.

Ifølge Eurostat er Ungarn, Slovakia, Moldova, Østerrike og Tyskland de fem landene i Europa som får størst del av sin energiforsyning fra russisk gass.