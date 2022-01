EU trenger mer tid på grønn energi-liste

EU er i gang med å utforme den såkalte «taksonomien», en omfattende ordning for å klassifisere bærekraftige investeringer. Her skal det defineres hva som må til for at en investering skal regnes som klimavennlig og grønn.

Ordningen skulle etter planen ha vært klar før årsskiftet, men dyp uenighet blant medlemslandene har ført til forsinkelser.

Det ble satt ny frist til onsdag 12. januar for konsultasjon med medlemslandene, men mandag ble det klart at heller ikke denne fristen vil bli overholdt. Nå er det snakk om en ytterligere forsinkelse på ni dager.

– Det er bare naturlig at vi gir det litt mer tid, sier talsmann Erc Mamer, og henviser til at forhandlingene fikk en pause på grunn av juleferien.