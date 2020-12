EU-topp sier det er fremdrift i viktige brexitspørsmål

I en redegjørelse for EU-parlamentet gjentok Ursula von der Leyen at det er en «smal sti» som leder til en avtale.

– Jeg kan ikke si om det blir en avtale eller ikke. Men jeg kan si at det finnes en sti som kan føre dit. Den er smal, men den er der, sier von der Leyen.

Hun kunne fortelle parlamentarikerne – som må godkjenne en eventuell avtale – at det har vært fremskritt på det viktige spørsmålet om konkurranseregler, inkludert regler for statsstøtte og minstekrav for miljø og arbeideres rettigheter.

Utfordringen er nå å sikre fortsatt rettferdig konkurranse i fremtiden. Ifølge von der Leyen er spørsmålet om håndheving av avtalen også langt på vei løst. Fiske er derimot fortsatt en vrien nøtt.

– Skal jeg være helt ærlig, føles det av og til som om vi ikke vil klare å løse den saken, sier EU-toppen. Hun legger til at de nærmeste dagene blir avgjørende.

Ved nyttår går Storbritannia ut av EUs indre marked og tollunion. Onsdag ga EU-rådet sin tilslutning til kommisjonens nødløsning for å sørge for at vei- og flytrafikken mellom EU og Storbritannia kan fortsette på nyåret, også uten en brexitavtale. De godkjente også en plan som åpner for å gi gjensidig adgang til fiskeriområder.

