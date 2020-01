EU stopper import av fjørfe fra Ukraina etter funn av fugleinfluensa

Importforbudet gjelder fjærfekjøtt, kjøttprodukter og ikke-varmebehandlede fjærfeprodukter. Inn til videre gjelder det ikke egg og eggprodukter, skriver nettstedet ukrinform.net.

Ukrainske myndigheter opplyser at de raskt varslet sine handelspartnere om funnet, og at de gikk i forhandlinger med EU.

Ifølge nettstedet var det uventet fra Ukrainas side at utbruddet skulle føre til eksportstopp.

Tidligere denne måneden ble det oppdager fugleinfluensa i Polen. H5N8-viruset sørget for at 350.000 fugler var i fare for å bli smittet.

I 2016 ble en liten hobbybesetning av høner smittet av fugleinfluensa i Danmark. Det kostet den danske industrien til sammen 107 millioner kroner.

Som følge av utbruddet mistet Danmark sin OIE-status, som handler om dyresunnhet. Det gjorde at flere europeiske land sluttet importen av dansk fjærkre og egg. Totalt falt eksporten med 70 prosent.