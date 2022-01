EU-parlamentet vil skjerpe dyrevelferden under transport

Det er EU-parlamentets midlertidige komité for beskyttelse av dyr under transport som står bak rapporten, skriver regjeringen i en pressemelding.

Dyr som er uegnet til transport, blir likevel transportert, og transportmidlene er ikke alltid egnet, heter det i rapporten.

Den peker også på at mange dyr blir fraktet under ekstreme temperaturer, lite plass i transportrommet, med for lange kjøretider og svikt i forsyningen av vann og fôr.

Komiteen foreslår at EU-kommisjonen oppretter et strengere regelverk, med forbedret tilsyn. Det foreslås blant annet at det gjøres videoopptak under lasting og lossing, samt et forbud mot å transportere dyr når temperaturen er lavere enn 5 grader eller høyere enn 30 grader.