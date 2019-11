EU-parlamentet godkjente ny kommisjon – Ursula von der Leyen overtar i helgen

Plenumsavstemningen i Strasbourg var det siste formelle steget på den lange veien mot en ny «EU-regjering», en vei som ikke bare har vært enkel.

Når von der Leyen formelt tar over etter Jean-Claude Juncker, er det en måned senere enn opprinnelig planlagt. Allerede da den påtroppende presidenten fikk toppjobben i juli, var det på overtid. EU-landene måtte holde et ekstra toppmøte etter at de ikke klarte å få lederkabalen til å gå opp på det ordinære møtet halvannen uke tidligere.

Etter hvert meldte alle medlemslandene – med ett unntak – inn sine kandidater til kommisjonen. Storbritannia avsto ettersom landet var på vei ut og brexit skulle skje før den nye kommisjonen tok fatt på sin femårsperiode. Med utsatt brexit er Storbritannia fortsatt med i EU, men har fortsatt ingen kommissær, slik reglene krever.

Det er likevel ikke britisk motstand som har ført til den siste forsinkelsen. Den oppsto under EU-parlamentets habilitetsvurdering og utspørring av hver enkelt kandidat. Tre av de potensielle kommissærene ble avvist, og dermed måtte Frankrike, Romania og Ungarn spa opp nye navn.

De siste enkeltkommissærene ble godkjent i forrige uke, og onsdag fikk altså kollegiet som helhet grønt lys.