Torsdagens langsiktige strategi viser til toppmøtet i desember der EU-landenes ledere gikk inn for å oppnå klimanøytralitet innen vi er halvveis i århundret.

Ministrene minner samtidig om at hver enkelt medlemsstat også må komme med en strategi og legge den fram for verdensorganisasjonen. Ministrene ber alle parter sende over sine planer innen utgangen av året, slik Parisavtalen krever.

