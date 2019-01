EU og Storbritannia diskuterer forsinket Brexit

Telegraph siterer tre uavhengige kilder i EU som forteller at britiske tjenestemenn ser på mulighetene for å utvide tidsfristen i EU-traktatens artikkel 50 om utmelding av EU.

En talsperson for Theresa May ønsker ikke å kommentere påstandene. Ei heller talspersonen for brexitdepartementet.

Storbritannia utløste artikkel 50 om utmelding fra unionen 29. mars 2017. Traktaten legger opp til en to år lang forhandlingsprosess om vilkårene for utmelding og om rammeverket for det framtidige forholdet.

Brexitavtalen May har forhandlet fram med EU er fortsatt ikke godkjent i det britiske Parlamentet. Den skal etter planen stemmes over i midten av januar, bare to måneder før Storbritannia går ut av EU 29. mars.