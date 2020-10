Frankrikes president Emmanuel Macron er blant dem som på ukens EU-toppmøte vil gå inn for streng håndheving av en eventuell handelsavtale med de utmeldte britene, skriver Financial Times.

Et lovforslag fra statsminister Boris Johnson som undergraver deler av brexitavtalen har fått flere til å mene at britene ikke er til å stole på.

Kilder i diplomatiet sier toppmøtet vil be EUs sjefforhandler Michel Barnier sørge for at en enighet om rettferdig konkurranse kommer med et ris bak speilet i form av streng håndheving. De vil at EU skal kunne handle raskt dersom britene ikke står ved sine forpliktelser.

Knapt med tid

Møtet i Brussel i slutten av uken er en mulighet for EU-landenes ledere til å påvirke sluttspurten i forhandlingene med britene.

Barnier har sagt at slutten av måneden er en «realistisk tidsfrist» for en ny frihandelsavtale, dersom det skal være mulig å få på plass alle formaliteter før årsskiftet. Da utløper overgangsperioden etter EU-utmeldingen sist vinter.

Johnson har sagt han vil en avtale på plass til dette toppmøtet.

Fisk og konkurranse

Flere viktige og vanskelige punkter gjenstår i forhandlingene, ikke minst fiskeri, konkurranseregler og håndheving av avtalen. Barnier har bedt EU-landene om mer spillerom for å forhandle om fisk, mens hans britiske motpart David Frost sier Storbritannia er villig til å gå «lenger enn det som er vanlig i frihandelsavtaler» når det gjelder regler om statsstøtte.

EU-diplomater sier lederne overfor Barnier vil understreke behovet for at konkurransereglene støttes opp av en mulighet til å innføre midlertidige tiltak på egen hånd – også før et tvisteløsningsorgan er ferdig med sin behandling. De vil også ha mulighet til å svare på brudd i en sektor med tiltak mot en annen.