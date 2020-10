EU-ledere enige om å nå nytt klimamål sammen

I denne omgang nøyer lederne seg med å si at ambisjonene må heves for det kommende tiåret, dersom de skal nå det mer langsiktige målet om klimanøytralitet i 2050, i tråd med Parisavtalen.

Lederne for de 27 landene sier også at det nye målet bør nås mest mulig kostnadseffektivt.

EU-kommisjonen har foreslått å kutte klimautslippene med minst 55 prosent innen 2030. Flere land, blant annet de nordiske, har allerede tatt til orde for å følge det forslaget.

På vei inn til møtet sa Tsjekkias statsminister Andrej Babis at landet ikke kan klare et kutt på 55 prosent. Men tsjekkerne bidrar gjerne til at unionen som helhet kutter så mye.

Annonse

– Hvert land har sin energimiks, og det må man ta hensyn til. Noen kan klare mer, men vi klarer ikke 55 prosent, sa han.

På torsdagens møte ba lederne om at det jobbes videre med saken. De ba også kommisjonen snakke detaljert med medlemslandene og se hva virkningene blir for hvert land.

Dette var første runde med diskusjoner om det nye målet. Planen er altså å vedta et nytt mål når de samles i Brussel i desember. Deretter skal de sende inn en oppdatert plan til FN før året er omme.

Per i dag er EUs offisielle mål et kutt på 40 prosent.

(©NTB)