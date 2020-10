EU-landene enige om fisket i Østersjøen

Øst i Østersjøen fortsetter stansen i torskefisket, og kvoten for bifangst reduseres med 70 prosent. Også flere andre kvoter reduseres for å bidra til at bestandene henter seg inn, heter det i en pressemelding etter fiskeriministermøtet. Sildekvoten vest i Østersjøen blir halvert.

Generelt la ministrene seg litt høyere enn forslaget fra kommisjonen. Vest i Østersjøen endte de med å øke kvotene med 5 prosent, mens kommisjonen ville redusere den med 11 prosent.

– Alt i alt, synes jeg vi kom i mål med god balanse, der vi får sikret bærekraftige bestander og bærekraftig fiske, sier Danmarks fiskeriminister Mogens Jensen.

– Og så kommer jeg hjem med litt mer fisk til de danske fiskerne, enn det lå an til.

Danmark er blant dem som nyter godt av den økte torskekvoten.