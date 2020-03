EU-kommissær: – Det europeiske prosjektet står i fare for å dø ut

Den tidligere italienske statsministeren snakker i et radiointervju om et EU som knaker i sammenføyningene. Trusselen nå er at nord og sør ikke klarte å bli enige om økonomiske tiltak mot koronakrisen på et videotoppmøte før helgen.

Tyskland og andre nordeuropeiske land avviste et forslag fra ni land, blant dem Italia, Spania og Frankrike, om å utstede felles «koronaobligasjoner». Tyskernes nei var ventet, og Gentiloni tror ikke de vil ombestemme seg.

Tyskland har gjentatte ganger avvist å pådra seg fellesgjeld for eurosonen. De ser det som et forsøk fra land som bruker mer enn de har, til å låne penger med samme lave rente som land som har balanserte budsjetter.

Gentiloni sier det er avgjørende å få til enighet mellom Tyskland og landene i sør. Han foreslår å begynne med de målene man har felles.

– Vi trenger et nytt garantiinstrument for arbeidsledighet og en plan for å støtte næringslivet, og vi må ikke glemme den grønne omstillingen, sier kommissæren, som ikke har lagt bort tanken om obligasjoner helt.

– Det er en mulighet, men de kan ikke være generell fellesgjeld. Det vil aldri bli godtatt, vedgår han.

