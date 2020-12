Det opplyser ikke navngitte EU-kilder til internasjonale nyhetsbyråer.

Ubekreftede melderinger verserer i Brussel om at von der Leyen skal ha sagt at det er større sannsynlighet for at det ikke blir en avtale med britene enn at partene blir enige.

Den pessimistiske tonen kommer etter at Storbritannias statsminister Boris Johnson torsdag sa at det var svært sannsynlig at det ikke blir noen avtale.

Partene har satt søndag som frist for å finne ut om det har noe for seg å forhandle videre.