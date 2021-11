EU-kommisjonen vil ha strengere klimaregler på handel

– Hvis vi skal lykkes i den globale klimakampen, må vi ta ansvar for handling både hjemme og ute, sa Frans Timmermans, nestleder i EU-kommisjonen med ansvar for EUs «Green Deal», onsdag.

Ifølge EU-kommisjonen har verden mistet skog tilsvarende et område på størrelse med EU siden 1990. De nye reglene skal sikre at varene EU-borgere kjøper, ikke bidrar til videre avskoging.

Seks varer på lista

Hovedårsaken til avskogingen er utvidelse av landbruk innen soya, storfekjøtt, palmeolje, tømmer, kaffe og kakao. Disse varene vil ikke bli tillatt inn i EU uten dokumentasjon på at de ikke har blitt produsert på plantasjer eller annet som har blitt bygget opp i stedet for regnskog.

I tillegg til disse seks varene vil reglene gjelde foredlede varer som sjokolade, lær og møbler. Flere produkter kan bli lagt til lista på et senere tidspunkt.

Tiltaket omfatter varer som er produsert på områder som nylig ble avskoget, uansett om avskogingen var lovlig eller ulovlig.

Annonse

Miljøvennlig avfallshåndtering

Forslaget vil også forsøke å redusere mengden avfall som eksporteres ut av EU. Bare i fjor sendte EU 33 millioner tonn avfall utenlands, ifølge EUs miljøkommissær Virginijus Sinkevicius. Halvparten skal ha gått til land som står utenfor Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), hvor standardene for avfallshåndtering er lavere.

Les også: Norge skal investere i afrikansk skogbruk

Kommisjonen foreslår at det bare skal være lov å eksportere avfall til land utenfor OECD hvis landene selv informerer EU om at de ønsker å ta det imot og kan vise til at det er mulig å håndtere avfallet på en miljøvennlig måte.

Positive reaksjoner

Klima- og miljøforkjempere har reagert positivt på nyheten.

– For første gang tennes et glimt av håp om at EU – et av de største markedene i verden – skal kunne stagge sin skadelige påvirkning på verdens skoger, sier Sini Eräjää fra Greenpeace i en uttalelse.

Nå skal forslaget diskuteres i EU-parlamentet og blant medlemslandene før en eventuell ny lovgiving på området kan vedtas.