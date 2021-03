EU fjerner Norge fra unntaksliste for eksport av vaksiner

Norge og 16 andre land innlemmes nå i eksportkontrollen EU har innført for vaksiner mot covid-19.

Samtidig strammer EU-kommisjonen inn på eksportreglene.

I det nye regelverket fastslås det at medlemslandene og EU-kommisjonen ved eksport av vaksiner skal ta to nye hensyn:

* Gjensidighet: Har mottakerlandet egne eksportbegrensninger for vaksiner?

* Proporsjonalitet: Er forholdene i mottakerlandet bedre eller verre enn i EU?

Bakteppet for innstrammingen er det EU oppfatter som en urettferdig fordeling av vaksinedoser mellom EU og Storbritannia. Mens EU selv har tillatt eksport av ti millioner doser til Storbritannia, har EU ikke mottatt noe i retur.

Når også Norge og 16 andre land nå inkluderes i eksportkontrollen, er det ifølge EU-kommisjonen for å få et mer fullstendig bilde av handelen med vaksiner.

Utenriksministeren har fått bekreftelse fra EU om at vaksineeksporten til Norge vil fortsette.

– Jeg har i dag fått bekreftet fra kommisjonspresident von der Leyen at vaksiner vil gå på vanlig måte fra EU til Norge via Sverige. Det er altså ingen endring for Norge, sier Eriksen Søreide i en skriftlig kommentar til NTB.

Uttalelsen kommer etter at EU-kommisjonen onsdag fjernet Norge fra listen over land som er unntatt fra EUs regelverk for eksportkontroll for vaksiner mot covid-19.