Statsminister Boris Johnson varslet tidligere uken planene om et lovforslag som skulle «eliminere rettskraften i deler av utmeldingsavtalen».

Tirsdag vedgikk hans Nord-Irland-minister at den nye loven vil bryte folkeretten. Men EUs jurister mener altså at brexitavtalen er brutt allerede før loven er vedtatt, skriver avisen.

– Allerede ved å legge fram lovforslaget bryter de med utmeldingsavtalens forpliktelse om å utvise god vilje, fordi loven er en trussel mot å oppnå de målene i avtalen, skriver kommisjonens jurister i notatet.

– Kan gå til retten

Juristene sier i sitt råd til de 27 medlemslandene at unionen har grunnlag for å gå til EU-domstolen før overgangsperioden etter brexit går ut ved nyttår. Det kan føre til store bøter og mulige handelsrestriksjoner.

Videre heter det at dersom loven faktisk blir vedtatt, vil den «være klart i strid med vesentlige punkter i protokollen» ved å sette til side prosedyrer og formaliteter knyttet til handel med varer fra Nord-Irland til resten av Storbritannia og begrense bruken av EUs regler for statsstøtte i Nord-Irland.

Juristene vedgår at den juridiske prosessen er såpass tidkrevende at saken neppe vil nå domstolen før årsskiftet. En slik rettsprosess er likevel mulig i inntil fire år etter at overgangsperioden er over, dersom den gjelder forhold som oppsto i løpet av perioden, skriver juristene.

Møter i London

Samtidig som notatet ble kjent, skal EU og Storbritannia ha et ekstraordinært møte i felleskomiteen som skal ha oppsyn med gjennomføringen av brexitavtalen.

EU ønsker en forklaring på hvorfor den britiske regjeringen planlegger å bryte folkeretten og sette til side deler av avtalen som dekker Nord-Irland dersom det ikke blir noen frihandelsavtale etter brexit.

Åttende runde i forhandlingene om frihandelsavtalen pågår i London denne uken. Det har vært minimalt med fremdrift i de sju foregående rundene. Blant de vanskelige punktene er nettopp reglene for statsstøtte.