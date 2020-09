EU gjentok krav til britene om å droppe omstridt lov

– Jeg gjentok oppfordringen om å trekke de kontroversielle delene av lovforslaget om det indre markedet innen utgangen av måneden, sier EU-kommisjonens visepresident Maros Sefcovic.

Mandag møttes han og britenes brexitminister Michael Gove, som sammen leder felleskomiteen som har oppsyn med gjennomføringen av utmeldingsavtalen fra sist vinter.

Omstridt lovforslag

Tirsdag skal Underhuset stemme for siste gang over et lovforslag som undergraver deler av brexitavtalen. Alt tyder på at forslaget vil bli vedtatt.

– Lovforslaget innebærer et alvorlig brudd på utmeldingsavtalen og folkeretten, sier Sefcovic. Han understreker at det ikke er rom for å reforhandle avtalen eller at en av partene ensidig endrer den.

På spørsmål om hvilke konsekvenser det vil få dersom britene ikke føyer seg, sier Sefcovic at EU ikke er redd for å bruke de mekanismene som er lagt inn i avtalen i tilfelle noen bryter den.

– Når det gjelder når og hvordan det vil skje, må dere gi meg litt mer tid, sa han på en pressekonferanse i Brussel etter møtet.

Forhandler videre

Samtidig som Underhuset behandler den nye loven, starter den siste offisielle forhandlingsrunden om det fremtidige forholdet mellom EU og Storbritannia. Det er nå mindre enn 100 dager til overgangsperioden etter brexit går ut ved årsskiftet, og forhandlerne har bare et par uker på seg til å bli enige.

De foregående åtte rundene har ikke ført til noe gjennombrudd, og fremdriften har vært begrenset. Fiske og konkurransereglene, som er en betingelse for å gi britene full adgang til EUs indre marked, er blant de vanskeligste spørsmålene i forhandlingene.