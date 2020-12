Etterforsker mulig ulovlig ulvejakt

Fredag i forrige uke ble det skutt ved Frønessjøen mellom Marker og Rakkestad. Politiet etterforsker nå om det er snakk om ulovlig ulvejakt.

– Vi kan bekrefte at vi har mottatt et tips og at dette nå er overført til vurdering og eventuell videre oppfølging hos miljøetterforskerne i Øst politidistrikt, opplyser politiadvokat Morten Lundén ved Øst politidistrikt til Smaalenenes Avis.

Statens Naturoppsyn (SNO) skal ha deltatt i letingen, sier seniorrådgiver Jan Wilberg til avisa. Han utdyper overfor Nationen at SNO alltid bidrar i søk dersom politiet ber om det.

De nærmeste ulverivene i området er Rømskogreviret og Aurskog-reviret.