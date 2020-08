Etter ulykka starta May-Lis (54) gardsbutikk

– På ein god dag er det 450 personar innom her, fortel innehavaren av Loftet Gardsbutikk på Eidsvoll, May-Lis Ekstrøm Hoel.

Garden Hoel Vestre ligg som så mange andre gardar langs ein smal grusveg mellom vidstrekte jorde og med god avstand til næraste tettstad. Likevel kjem folk frå både inn- og utland for å handle og ta ein matbit her.

– Somme kjem fordi dei er genuint interesserte i god mat og lokale råvarer. Andre kjem fordi dei er ute etter ei spesiell oppleving. Det er ei eiga ro her, seier Ekstrøm Hoel.

I butikken og kafeen hennar tilbyr ho mellom anna brød bakt av norske kornsortar i ein eigen steinomn, heimelaga kaker, interiørgjenstandar og skinnprodukt som stammar frå sauene på garden.

Kundane er både lokale stamkundar og folk som kjem eins ærend frå andre delar av landet.

Utanlandske turistar finn òg fram – i periodar utan reiserestriksjonar, vel å merke.

– Vi gjorde ei marknadsundersøking og fann ut at så mange som ni prosent av kundane våre vanlegvis er utanlandske. Dei finn oss gjerne på Tripadvisor og Google Maps, fortel ho.

Mange moglegheiter

I alle fylka i landet finst det som på Eidsvoll tilbod om å kjøpe produkt direkte frå garden.

– Det er veldig mange fine gardsbutikkar rundt om. Alt frå nokre kassar langs vegen der du kan forsyne deg sjølv, til store butikkar med eit variert utval, seier dagleg leiar Bernt Bucher-Johannessen i Hanen. Hanen er næringsorganisasjon for verksemder innan bygdeturisme og gardsmat i Noreg.

– Eg har faktisk vore og besøkt ein gardsbutikk akkurat no: Balholm i Sogn. Her kan ein både kjøpe med seg sider og lære meir om produksjonen. Tilsvarande høve til å smake deg gjennom lokalt øl eller sider finn du mange stader i landet, fortel han.

Lokalmat i vekst

Hanen har over 500 medlemsbedrifter, og Bucher-Johannessen meiner tilbodet i Noreg ikkje står tilbake for det du finn i eit turist- og jordbruksområde som til dømes Toscana.

– Noreg tilbyr eit stort mangfald av opplevingar, anten det handlar om lokal mat, lokal drikke eller fine overnattingsstader, seier han.

Annonse

Tala tilseier at interessa for lokalmat er i vekst. Ein rapport frå Matmerk om omsetninga av lokalmat og -drikke i 2019 viser at salet av lokale produkt har auka. Nordmenn kjøpte i fjor lokalmat og -drikke for ikkje mindre enn 11,25 milliardar kroner, langt over målet til regjeringa om 10 milliardar i omsetning innan 2025.

Ny karriereveg

Også Ekstrøm Hoel meiner det er mange gardsperler rundt om i landet.

– Noreg har utruleg mykje å by på. I Vesterålen, til dømes, er det eit fenomenalt utval av unike gardsbutikkar, seier ho, og tipsar om å orientere seg i aktuelle gardsopplevingar på nettsidene til Hanen eller Visit Norway.

For henne starta prosessen med å starte butikk på eigen gard med ei ulykke.

– Denne bygningen var opphavleg ein stall der eg tok imot hestar til behandling, seier Ekstrøm Hoel, som den gongen arbeidde som equiterapeut.

Eit kraftig hestespark i hovudet kosta henne nesten livet, og seinskadar gjorde det vanskeleg å halde fram på fulltid med ein fysisk krevjande jobb.

– Det var då eg kom på ideen om ein gardsbutikk og la fram ein idé til mannen min om at vi kunne ha sauer og selje kjøttet og skinnet, fortel ho.

Mannen sa ja, og i 2010 opna ho butikk i loftet over stallen, med hestar og sauer i underetasjen.

– Det vart ein suksess. Ryktet om butikken gjekk, og folk kom stadig meir langvegsfrå, fortel ho.

Men kjem ein langvegsfrå, treng ein gjerne ein matbit på vegen.

– Mange spurde om det var nokon stad i nærleiken dei kunne ete. Gradvis kom tanken om å ha matservering her, fortel ho.

Sidan den gongen har Loftet gått frå å vere ein liten kafé med enkel servering til å ha eit stort utval kaker og lunsjretter laga av eigen kokk og konditor. Sauer og hestar har flytta ut, og kafeen rommar no heile førsteetasjen, medan sjølve butikken framleis er på loftet.

Her er det travelt heile sommarsesongen, men det er like mykje høgsesong i oktober, november og desember.

– Mange kjem for å oppleve jula her på garden, seier ho.