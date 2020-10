Miljødirektoratet krever 16,6 millioner kroner fra miljøbedriften Glasopor AS i Skjåk etter at flomvannet tok med seg 25.000 kubikkmeter skumglass nedover elva under en gigantisk høstflom for to år siden. – Helt urimelig, sier Skjåk-ordfører Edel Kveen (Sp).