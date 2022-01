Ett år før de nye redningshelikoptrene er i drift, kan de lande på kun sju akuttsykehus

Innen 2023 skal seks baser langs norskekysten ha Sar Queen som redningshelikopter, skriver NRK.

Siden høsten 2020 er det bare ett akuttsykehus mer som har fått landingsplass for de nye helikoptrene.

Lederen for redningshelikopteret på Banak i Finnmark, Hanne Rikstad Iversen, sier overfor NRK at det er for dårlig.

– Her er det noen som ikke har gjort hjemmeleksen sin. Disse helikoptrene har vært planlagt lenge, sier hun.

– Man fullfører ikke tankerekken sin for pasienten sin del. Pasientene er avhengige av at vi kommer raskt til, men de er også avhengige av å komme raskt til sykehus, fortsetter hun.

Prislappen for de 16 nye redningshelikoptrene er på om lag 14 milliarder kroner.

Slik situasjonen er i dag, kan Sar Queen lande på sykehusene i Bodø, Stokmarknes, St. Olav, Levanger, Ålesund, Haukeland og Førde. I Helse Sør-Øst har null av nitten akuttsykehus landingsplass til de nye helikoptrene. Av totalt 50 akuttsykehus kan de nye redningshelikoptrene dermed lande på kun sju av dem.