Natt til tirsdag ble 52.000 skarpe patroner stjålet fra en lastebil på en rasteplass ved Bromölla i Skåne, Sverige. Politiet er nå kritiske til hvordan den mengden ammunisjon får transporteres.

Saken er omtalt i en rekke svenske medier de siste dagene.

Ifølge SVT skal tyveriet ha funnet sted da lastebilsjåføren sovnet. Neste morgen oppdaget sjåføren at noen hadde skåret opp kalesjen på lastebilen og forsvunnet med ammunisjonen.

Politiet: – Ekstremt bekymringsfullt

Lastebilen skal ha fraktet ammunisjonen fra et selskap i Tyskland til Sverige. Politiet er kritiske til at transporten har skjedd så åpent, uten sikkerhet.

– Vi jobber nå for å forhindre at våpen og ammunisjon havner i kriminelle miljøer. Derfor reagerer vi på at det er tillatt å transportere så store mengder ammunisjon i en vanlig lastebil. Dette er ammunisjon som kan forsyne store deler av de kriminelle nettverkene i Sverige. Det er ekstremt bekymringsfullt, sier Robert Loeffel, pressetalsperson for politiet i Blekinge i nordøstre Skåne, til Kristianstadsbladet.

Politiet har satt i gang en etterforskning. Det er foreløpig ingen mistenkte i saken, ifølge SVT.

Lot hagleammunisjon ligge

Ifølge nettstedet Jakt & Jägare var ammunisjonen som ble stjålet 9x19mm-patroner. Det skal også ha vært hagleammunisjon i lastebilen, uten at tyvene skal ha tatt med seg dette.

Patronene blir blant annet brukt i Försvarsmakten og svensk politi sine tjenestevåpen, fra SIG Sauer og Glock. Kaliber 9x19 er også det vanligste kaliberet i smuglede pistoler brukt av kriminelle i Sverige, ifølge nettstedet.