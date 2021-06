Estland avvikler pelsdyrnæringen

Det vedtok den estiske nasjonalforsamlingen onsdag i en avstemning der 55 representanter stemte for mens 19 stemte mot.

Dyrevernsgrupper jublet da vedtaket ble klart og sier det er en historisk seier. Mange dyrevernere har gjentatte ganger kritisert forholdene som pelsdyrene lever under og kaller det dyremishandling.

Debatten om forbud mot pelsdyroppdrett startet i Estland i 2009. Saken har vært oppe til avstemning i nasjonalforsamlingen to ganger tidligere, i 2017 og 2019, uten at det da ble flertall for et forbud.