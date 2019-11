ESA mener Norge må styrke overvåkingen av svinepest

I september gjennomførte kontrollorganet ESA en inspeksjon i Norge. De konkluderte med at Norge er forberedt på å håndtere et utbrudd av afrikansk svinepest i Norge, men de mener likevel at Norge må styrke overvåkingen av både tamme griser og villsvin.

Siden 2014 har svinepesten spredd seg i Europa. Det er et svært smittsomt virus som rammer griser. De fleste av dyrene som får svinepest dør, ifølge Veterinærinstituttet.

Svinepest smitter ikke til mennesker og er ikke påvist i Norge.

I en pressemelding fra ESA skriver de at Norge må styrke overvåking av gris og villsvin, og forbedre smittereduserende tiltak i forbindelse med villsvinjakt.

Alle tilfeller av svinepest som blir oppdaget i Norge må rapporteres til Mattilsynet umiddelbart.

