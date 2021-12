Esa godkjenner mer distriktsrettet investeringsstøtte

Det skriver regjeringen i en pressemelding.

Regjeringen vil i løpet av kort tid gjøre kjent de nye retningslinjene for ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift etter de nye regelverket og det inndelingskartet.

Esa, som er Eftas overvåkingsorgan, har godkjent det nye regionalstøttekartet, som avgrenser området der staten kan gi distriktsrettet investeringsstøtte til bedrifter.

– Dette legger til rette for en offensiv distriktspolitikk slik at vi kan få til vekst og utvikling i hele landet, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

De nye kommunene der bedrifter kan få slik støtte er Aurskog-Høland, Flesberg, Bamble, Iveland, Bjerkreim, Austrheim, Bømlo, Hareid, Sykkylven, Hustadvika og Aukra. Deler av to av disse kommunene var allerede omfattet fra før kommunesammenslåingene.

I tillegg har Esa godkjent at bare deler av en kommune kan tas med i kartet. Det betyr blant annet at to av de tre gamle kommunene som utgjør nye Molde, omfattes av kartet.

