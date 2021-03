Erna Solbergs mann avhøres i kveld

Det opplyser Per Morten Sending, leder for seksjon for påtale i geografisk driftsenhet Buskerud, til TV 2.

– Vi gjør ferdig avhøret av ektemannen i løpet av kvelden, men vi ønsker ikke å kommentere etterforskningen ut over det. Vi trenger tid og ro til å få god oversikt over saken, sier Sending.

Mottatt flere titalls anmeldelser

Politiet informerte mandag om at de har mottatt flere titalls anmeldelser etter statsministerens vinterferie og 60-årsfeiring på Geilo.

Flere personer har blitt avhørt i forbindelse med saken.

Ønsker å avhøre Erna Solberg

Tidligere mandag opplyste Sending overfor NTB at de også ønsker å avhøre Solberg.

Politiet arbeider nå for å finne et tidspunkt for et slikt avhør.

– Det har jo kommet fram opplysninger i medier. Men vi må nesten gjøre undersøkelser selv for å se hva som har skjedd og sammenstille det med lokale og sentrale forskrifter, og se om det er noe som må reageres på, sa Sending.

Solberg opplyser via sin statssekretær Rune Alstadsæter overfor TV2 at hun ikke vil kommentere etterforskningen.

Det var politiet selv som tok avgjørelsen om å starte etterforskning av mulig brudd på smittevernforskriftene.

Har beklaget

I forrige uke brakte NRK nyheten om at statsministeren og familien kan ha brutt smittevernreglene på vinterferie på Geilo tidligere i februar i år.

Familien skal ha samlet mer enn ti personer på en restaurant og i en leilighet på Geilo ved to ulike anledninger.

Solberg har selv beklaget Geilo-feiringen flere ganger, og sagt at hun vil gjøre opp for seg dersom hun skulle bli bøtelagt for brudd på covid-19-forskriften.