Erna Solberg vil ikke overprøve stenging av fødeavdeling i Kristiansund

– Det helseforetaket selv sier, er at de ikke får nok kvalifisert personell til å drifte avdelingen i Kristiansund. Det kan ikke vi overprøve, sa statsministeren i den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag.

Hun ble utfordret av Frp-leder Siv Jensen, som påpekte at Stortinget tidligere har vedtatt at fødeavdelingen skal bestå til det nye akuttsykehuset for Nordmøre og Romsdal står innflyttingsklart, etter planen i mai 2024.

Ifølge Jensen viser saken at hele finansieringsmodellen for helsevesenet må endres, og at de regionale helseforetakene avvikles.

– Vi må sikre at vi har pasienttrygghet i hele landet, advarte hun.

Plasserer ansvaret hos sykehusene

Men statsministeren sto fast på at driften må være forsvarlig.

– Det er de medisinsk ansvarlige og ledelsen på sykehusets ansvar å sørge for at kvaliteten i tilbudet er god nok. Sier de at de ikke får nok leger med kvalifikasjon til å drifte det tilbudet, så er det også deres ansvar å gjøre endringer, sa hun.

– Det kan vi ikke politisere.

Fra 8. februar til 1. oktober må fødende på Nordmøre reise til Molde sjukehus. Dette skjer etter drøyt tre måneder med alternerende drift, der fødeavdelingene ved Molde og Kristiansund har byttet hver 14. dag på å holde åpent, ifølge Romsdals Budstikke.

Sykehusledelsen har ment at mangelen på fagfolk har gjort det uforsvarlig å fortsette.

– Hever seg over Stortinget

Solberg ble også presset av Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. Han mener statsministeren glemmer å lytte.

– Det er mange eksempler på at Erna Solberg og regjeringen overkjører byer og lokalsamfunn når det er et ønske om sentralisering som kommer under press, sier Vedum til NTB.

Ifølge ham er det statsministerens jobb å lytte til Stortinget.

– Men det er gang på gang et mønster der regjeringen hever seg over lokale interesser, hever seg over Stortinget og gjennomfører koste hva det koste vil, sier han.

