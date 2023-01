Erna Solberg om rikingflukt: – Synes ikke synd på dem

– Jeg synes ikke synd på dem for at de må ta utbytte for å betale formuesskatt og andre skatter, sa Solberg på Oslo Høyres årsmøte lørdag, skriver Dagbladet.

– Men jeg synes synd på lokalsamfunnene de flytter fra. På idrettslagene og de små bedriftene, sier hun.

Annonse

De siste to årene har minst 41 nordmenn med en ligningsformue på over 100 millioner kroner flyttet fra Norge, ifølge Finansavisen.

Solberg peker på at lokalsamfunn mister mye når disse menneskene forsvinner til utlandet.

– De er inne i et aktivt eierskap, dette er ikke kapitaleiere. Jo lenger de er vekke, jo lenger er de vekke fra sine lokalsamfunn, sier hun.