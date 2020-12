– Det er en dramatisk opplevelse å være her og se bilder fra skadestedet og hele raset, og selvfølgelig kunnskapen om at det er flere man ikke har gjort rede for ennå, sier Solberg, som understreker at det ikke er sikkert at alle har vært hjemme da skredet gikk.

21 personer er fortsatt ikke gjort rede for etter leirskredet og 700 er evakuert. Statsministeren og justisminister Monica Mæland (H) er på stedet for å bli brifet om situasjonen.

– Det er alltid en vond følelse når det er så mange vi ikke vet noe om ennå, sier Solberg.

Usikkerheten gjør inntrykk

Solberg sier hun er imponert over innsatsen som gjøres og hvor raskt man kom i gang. Hun er klar på at dette er et arbeid og en innsats som vil pågå i mange dager.

Det er særlig usikkerheten om noen er tatt av skredmassene, som gjør sterkest inntrykk på statsministeren. Foreløpig er 21 personer ikke gjort rede for.

– Det som gjør inntrykk, er jo å vite at det sannsynligvis er personer i dette som man ikke kan gå inn og redde på vanlig måte. Jeg er enig med politiet i at dette er en katastrofe. Sannsynligvis er det et av de største skredene vi har hatt, og med de største konsekvensene.

– Noe av jobben som gjøres nå, er å kryssjekke for å finne ut om noen befinner seg andre steder og at det verste ikke er tilfellet, sier Solberg.

– Ekstremt vanskelig situasjon

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland sier etter brifingen klokka 14 onsdag ettermiddag at politiet, helsevesenet, brannvesenet gjør en veldig stor innsats, og at det er viktig for både henne og Solberg å ikke gå i beina på dem.

– Mitt inntrykk er at vi er midt i en blålysfase, enorme ressurser er satt inn, sier Mæland.

– Med det blotte øyet, ved å følge mediene og å snakke med folk her, så skjønner vi at dette er en ekstremt vanskelig situasjon, sier hun.