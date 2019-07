Erna Solberg: – Med det ekstremværet vi har fått, blir det utfordringer

– En av de store utfordringene en del steder på Vestlandet er at de vakre fjellene våre også er veldig bratte. Det betyr at det er rasutsatt. Med det ekstremværet vi har fått, blir det utfordringer. De siste årene har vi sett at vi får jordras som følge av store nedbørsmengder på kort tid, sier Solberg til NTB.

Torsdag setter hun kursen mot Førde, som bare ligger snau times kjøretur unna rasrammede Jølster. Solbergs tur dit var planlagt på forhånd og har ikke sammenheng med raset.

Statsministeren understreker viktigheten av arbeidet med rassikring og sårbarhetsanalyser i kommunene.

– Alle kommune er pålagt å gjøre dette. De må også sørge for at de er oppdatert på nye værprognoser som innebærer mer ekstremvær. Dette er en klimatilpasning som pågår, sier Solberg.

Mobilnettet har falt ut i enkelte av de rasrammede områdene. Solberg sier at det viser at vi er sårbare for naturkatastrofer.

– Det er derfor vi jobber med mer robusthet og alternative nett. Denne regjeringen har satt i gang jobbingen med et alternativt kjernenett, for å sikre at vi ikke er avhengige av ett nett.

På spørsmål om beredskapen er god nok, svarer Solberg at det hele veien må jobbes med å bedre beredskapen knyttet til mer ekstremvær.