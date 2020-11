Erna Solberg: Folk bør legge plan B for jula

– Jeg har allerede avlyst mine to årlige gløggselskaper. Den delen av julefeiringen er ute, sier Erna Solberg til NTB.

Om storfamilier på 10–15 personer kan samles på julaften, er usikkert. I dag gjelder en anbefaling om maks fem gjester.

– Jeg ville ikke avlyst det ennå, men jeg ville hatt en alternativ planlegging, sier Solberg.

Det er smittetallene den siste tiden som får regjeringen til å stramme til retorikken rundt julefeiringen. Fredag ble det rapportert om 710 nye koronatilfeller, det høyeste antallet noen gang.

– Negativ retning

På regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen fredag slo helseminister Bent Høie (H) fast at utviklingen har gått i en så negativ retning de siste ukene at vi må forberede oss på at det kan bli koronatiltak gjennom julen.

De siste ukenes tiltak har nettopp hatt som mål å berge en normal julefeiring. Den siste runden med innstramminger ble kunngjort i forrige uke og trådte i kraft tirsdag.

– Men som jeg også sa på det tidspunktet, har utviklingen nå har gått i så negativ retning at vi også må være forberedt på at det kan være tiltak gjennom julen, sa Høie.

Stort håp

Annonse

Likevel er det seks uker igjen til jul, og fortsatt er det mulig at tiltakene vil ha betydelig effekt, håper helseministeren.

– Håpet er stort, for vi har jo vist før at vi har greid å få det til, sier Høie til NTB.

Mange reiser gjerne hjem til jul, noe som innebærer større bevegelse i befolkningen. Akkurat det bekymrer ikke statsministeren så mye – foreløpig.

– Men alle bør planlegge for at vi faktisk kan være i et situasjon til jul der vi ikke klarer å få det til, sier Solberg og legger til at folk som er syke eller har symptomer, uansett må unngå å reise.

Karanteneregler skal hindre nye smitteutbrudd

Høie mener det også er viktig at man ikke slipper opp for tidlig og dermed mister kontrollen.

– Det er noe vi må vurdere når vi ser resultatene av tiltakene. Og det er avhengig av innsatsen til hver enkelt av oss, sier han.

Den siste tiden er det innført strengere regler for innreisekarantene for personer som kommer fra land med høyt smittetrykk. Eventuelle julegjester fra utlandet må nå i ti dagers karantene, noe som skal bidra til å hindre nye smitteutbrudd.

Statsminister Erna Solberg understreker at reglene som nå er på plass, er strenge. Så strenge at hennes egne barn ikke slipper unna.

– Vi har karanteneregler som er skarpe. Det betyr at alle vi mødre som har barn som studerer i utlandet, må være sikre på at barna våre faktisk setter seg i karantene når de kommer hjem på julebesøk, sier Solberg.