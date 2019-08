Erna Solberg får kritikk for ikke å besøke Jølster

– Jeg synes det er veldig uheldig og gir et dårlig signal ut til folket at Erna Solberg ikke har vist seg i Jølster. Ikke minst når vi ser hvor store ødeleggelser hele kommunen har opplevd i det siste, sier Leiv Bjarte Svidal til Dagbladet.

Han mener det ville vært naturlig at statsministeren besøkte kommunen ettersom hun befant seg i nærområdet torsdag.

Erna Solberg svarer på kritikken med å si at hun ikke ville være i veien for det pågående arbeidet. Hun ønsker heller ikke å bruke Forsvarets ressurser som er satt inn i arbeidet.

– Nå var jeg lagt opp for å være i Førde i kveld. Her har de hatt kommandosentralen, og jeg har fått de orienteringene som er. Så har jeg stor medfølelse og omtanke for dem som er i området, sier hun til avisen.