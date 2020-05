Erna om tiltakspakken: – Et skritt på veien

I regjeringens fase 3-pakke legges det fram tiltak for til sammen 27 milliarder kroner, blant annet til en grønn omstillingspakke.

Det foreslås blant annet 4 milliarder kroner hver for bedrifter som tar egne permitterte tilbake og til å holde aktiviteten oppe i byggebransjen.

– Vi løser ikke alle utfordringene med de tiltakene vi legger fram i dag. Vi må bruke flere budsjetter i årene som kommer. Men dette er skritt på veien ut av krisen, sa Solberg da regjeringen fredag presenterte den tredje krisepakken.

– Vi skal lette situasjonen her og nå, men også ruste Norge for fremtiden, sier statsministeren.

I pakken er blant annet 3,6 milliarder kroner øremerket grønn omstilling.

– Krisen vi står i, har ikke gjort behovet mindre. Det er snarere blitt forsterket, sier Solberg.

Formuesskatten kuttes med 1,3 milliarder

Regjeringen reduserer formuesskatten på arbeidende kapital med 1,3 milliarder kroner.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad mener tiltaket er viktig for norske bedrifter som nå er under press.

Parallelt med tiltaket økes skatten på dyre boliger, opplyste han.

I tillegg legges det bedre til rette for at ansatte skal kunne kjøpe aksjer i egen bedrift, samtidig som fradragsordningen for investeringer i oppstartsselskap utvides.

Lønnsplikten for permitterte gjeninnføres

Fra 1. september vil arbeidsgivere ha ti dagers lønnsplikt for nye permitterte, varsler finansminister Jan Tore Sanner (H).

– Nå som arbeidsmarkedet er bedre, må vi tilpasse regelverket slik at det ikke fører til flere permitteringer enn nødvendig. Vi foreslår derfor at arbeidsgiverne får lønnsplikt for nye permitterte i ti dager fra 1. september, sa Sanner da regjeringens tredje krisepakke ble presentert fredag.

Den økte dagpengesatsen for permitterte vil imidlertid bli opprettholdt.