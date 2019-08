Erna får æren for besøksrekord for Preikestolen

Det er 12.545 flere besøkende enn året før, da 93.155 gikk til toppen, skriver Stavanger Aftenblad.

Det viser besøkstallene fra de nye telleapparatene på Rogalands største turistattraksjon.

Daglig leder Helge Kjellevold i Stiftelsen Preikestolen tror besøksrekorden skyldes at statsminister Erna Solberg (H) besøkte fjellplatået 23. juli i år.

– Det er et viktig symbol at statsministeren tar turen. Mange ville ta selfier med henne. Dette tyder på at det var en del nordmenn i stien og viser at Preikestolen ikke bare er for utlendinger. Vi må ikke komme dit at nordmenn ikke orker å gå, sier han.

Hele 5.202 personer gikk til Preikestolen samme dag som statsministeren, mens sommerens rekord ble satt 17. juli da 5.342 personer gikk turen. Det daglige gjennomsnittet var 3.410 besøkende på ukedagene.

Også i juni ble det slått rekorder. Da gikk 64.354 turister turen, mot 45.369 året før.

Den store pågangen har betydd mye arbeid for Norsk Folkehjelp. I starten av juli hadde det vært flere redningsaksjoner ved Preikestolen enn i løpet av hele fjoråret.

